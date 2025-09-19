Anziano va a funghi in montagna e si perde ritrovato in buone condizioni

Gioevedì mattina, un 87enne di Montelanico in compagnia di un suo amico (Brigadiere dei carabinieri in congedo), si è recato in località Vigne Nuove alla ricerca di funghi.In tarda mattinata, i due si sono separati e l’anziano è stato notato inerpicarsi su un sentiero che porta al Monte Fraiano. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

