Antony Loewenstein | Netanyahu persegue il Grande Israele e l’Europa lo aiuta con le armi e la censura

Antony Loewenstein è un giornalista indipendente, regista e autore del libro best-seller The Palestine Laboratory, pubblicato anche in Italia da Fazi Editore con il titolo Laboratorio Palestina. Come Israele esporta la tecnologia dell’occupazione in tutto il mondo. Il suo ultimo film è Germany’s Israel Obsession. Lo abbiamo raggiunto per porgli qualche domanda sull’attacco israeliano a Doha, l’assedio a Gaza City, e sulle ripercussioni del conflitto in Europa, in particolare sulla libertà di parola. Recentemente, Israele ha condotto un attacco aereo contro la delegazione di Hamas a Doha, Qatar, mentre lanciava un’offensiva terrestre nella città di Gaza. 🔗 Leggi su It.insideover.com

