Antony Loewenstein | Netanyahu persegue il Grande Israele e l’Europa lo aiuta con le armi e la censura
Antony Loewenstein è un giornalista indipendente, regista e autore del libro best-seller The Palestine Laboratory, pubblicato anche in Italia da Fazi Editore con il titolo Laboratorio Palestina. Come Israele esporta la tecnologia dell’occupazione in tutto il mondo. Il suo ultimo film è Germany’s Israel Obsession. Lo abbiamo raggiunto per porgli qualche domanda sull’attacco israeliano a Doha, l’assedio a Gaza City, e sulle ripercussioni del conflitto in Europa, in particolare sulla libertà di parola. Recentemente, Israele ha condotto un attacco aereo contro la delegazione di Hamas a Doha, Qatar, mentre lanciava un’offensiva terrestre nella città di Gaza. 🔗 Leggi su It.insideover.com
https://altreconomia.it/la-palestina-e-un-laboratorio-cosi-israele-esporta-la-tecnologia-delloccupazione/… Armi,tecnologie della sorveglianza,droni,tattiche e repressione: Antony Loewenstein,giornalista australiano e nipote di ebrei tedeschi,racconta come la # - X Vai su X
Antony Loewenstein racconta la repressione pro-pal in Germania.
Antony Loewenstein al Wired Next Fest 2024 di Milano racconta come la tecnologia avanzata di Israele “sta togliendo la libertà ai palestinesi” - La Palestina è diventata un vero e proprio banco di prova per l'industria militare israeliana. Si legge su wired.it
Antony Loewenstein al Wired Next Fest 2024 di Milano: la tecnologia avanzata di Israele “sta togliendo la libertà ai palestinesi” - maker Antony Loewenstein ci racconta come le guerre sono anche degli scenari in cui vengono testate tecnologie ... Si legge su wired.it