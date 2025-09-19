Antonio Vaglica vincitore di Italia’s Got Talent aggredito con una pietra a Roma | Dammi 3mila euro

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantante Antonio Vaglica, vincitore di Italia’s Got Talent 2022, è stato colpito con una pietra e minacciato a Roma. Un 16enne è stato arrestato per tentata estorsione, rapina e lesioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

