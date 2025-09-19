Antonietta Rocco la donna trovata morta in casa a Campo Boario Ipotesi omicidio
Si chiamava Antonietta Rocco, la donna di 63 anni trovata morta questa mattina nella sua abitazione in via Muzio Scevola nella zona di Campo Boario, alla periferia nord di Latina. A fare la drammatica scoperta è stata la badante che questa mattina, come tutte le mattine, si è recata in casa della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: antonietta - rocco
