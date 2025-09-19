Antolini reinventa la pietra a Marmomac con un percorso immersivo

Sbircialanotizia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La materia litica racconta storie millenarie che, grazie a una visione contemporanea, si trasformano in esperienze spettacolari: è con questo spirito che Antolini si presenta all’edizione veronese di Marmomac, riaffermando la propria volontà di guidare il settore con ricerca, passione e una coerenza che dura da quasi settant’anni. Un padiglione che rivoluziona la visita Nelle . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

antolini reinventa la pietra a marmomac con un percorso immersivo

© Sbircialanotizia.it - Antolini reinventa la pietra a Marmomac con un percorso immersivo

In questa notizia si parla di: antolini - reinventa

Antolini reinventa la pietra a Marmomac con un percorso immersivo; Salvuccio Riina, voce controversa dell’eredità mafiosa di famiglia.

Design, Antolini porta a Marmomac innovazione qualità e identità per lavorazione pietre naturali - (Adnkronos) – Da quasi 70 anni è leader nella lavorazione delle pietre naturali, con un occhio attento alle nuove tecnologie, senza mai dimenticare il valore della qualità. Secondo msn.com

antolini reinventa pietra marmomacMateria in espansione, un viaggio nella pietra naturale - Antolini è pronta a tornare a Marmomac 2025, dal 23 al 26 settembre, con il suo stand a Veronafiere ma anche con un padiglione allestito nelle navate centrali delle gallerie Mercatali ... Da theplan.it

Cerca Video su questo argomento: Antolini Reinventa Pietra Marmomac