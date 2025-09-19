Antegnate il nuovo mantello della Vergine benedetto dal Papa
Antegnate. È stato benedetto nientemeno che dal Papa in persona il nuovo mantello della Beata Vergine del Rosario. Mercoledì 17 settembre, un gruppo di pellegrini del paese, ha accompagnato a Roma l’effigie mariana con il manto confezionato appositamente per l’Anno Santo, ricevendo la benedizione di Papa Leone XIV durante l’Udienza Generale. “In occasione dell’Anno Santo – spiega il parroco di Antegnate, don Angelo Maffioletti – è stato confezionato, dalle monache domenicane di Cremona, un nuovo manto offerto alla Beata Vergine del Rosario, custodita nel santuario di Antegnate all’interno della chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
antegnate - nuovo
