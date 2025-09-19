Annuncio cercasi parrucchiere gay scatena polemiche e dibattito acceso in Abruzzo
Pescara - Un post su Facebook a Montesilvano provoca accuse di discriminazione, difesa del titolare e discussione pubblica sul ruolo dei requisiti personali nel lavoro. Un annuncio di lavoro pubblicato su un gruppo Facebook dedicato a Montesilvano, in provincia di Pescara, ha scatenato un’ondata di polemiche. Il messaggio recitava: “Cercasi parrucchiere uomo gay con partita Iva”, rivolto a professionisti specializzati nel settore femminile. Il requisito richiesto – l’orientamento sessuale – ha acceso immediatamente il dibattito online, con accuse di discriminazione e commenti contrastanti che hanno portato alla rimozione del post. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
