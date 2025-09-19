Anni che mostri la tua vita ora incinta vuoi intimità? Giulia De Lellis risponde alle critiche sulla gravidanza
Giulia De Lellis è stata criticata per la scelta di raccontare sui social la sua gravidanza. "Anni che metti in mostra il tuo privato e adesso ti appelli all'intimità?", è uno dei commenti ricevuti e a cui ha scelto di rispondere. Di recente si era diffusa la falsa notizia che la figlia Priscilla fosse nata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: anni - mostri
Bimbi in ansia già a 2 anni. Le paure? Buio, mostri e distacco dai genitori
David dietro solo a cinque mostri sacri, la statistica degli ultimi 5 anni è impressionante! Intanto il canadese scrive questo messaggio alla Juve in vista del suo esordio – FOTO
Da "Il bar sotto il mare" a "Cari mostri" a "Saltatempo": i libri più belli e divertenti di Stefano Benni, lo scrittore scomparso a 78 anni
Haaland può superare due mostri sacri come Messi e Ronaldo? Per Pep Guardiola sì, ma soltanto in termini di gol e se "continuerà a giocare e a segnare per altri 10/12 anni come sta facendo adesso" Sfida lanciata. Vai su Facebook
Anni che mostri la tua vita, ora incinta vuoi intimità?, Giulia De Lellis risponde alle critiche sulla gravidanza; Dai vita ai disegni dei bambini con questo tool AI; Frankenstein, riassunto e analisi del romanzo di Mary Shelley.
“Anni che mostri la tua vita, ora incinta vuoi intimità?”, Giulia De Lellis risponde alle critiche sulla gravidanza - che la accusano di volere privacy in un momento così delicato della sua vita, ma di essere la prima a non farlo. Secondo fanpage.it
Il tennis può aggiungere quasi 10 anni alla tua vita (ma la maggior parte delle persone lo ignora) - L’attività fisica regolare è ampiamente riconosciuta dalla comunità scientifica come uno dei pilastri fondamentali per vivere più a lungo e in buona salute. Segnala greenme.it