Anna Hall ipoteca l’oro nell’eptathlon ai Mondiali Sveva Gerevini è 17ma dopo quattro prove

La prima giornata dell’ eptathlon va in archivio con una scatenata Anna Hall saldamente al comando della classifica generale dopo quattro delle sette prove previste in occasione dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, appuntamento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento nello stadio Nazionale giapponese a Tokyo. La world leader stagionale è in vetta alla graduatoria con 4154 punti ad un 13.05 nei 100 ostacoli (terzo posto parziale), un 1.89 nel salto in alto (seconda piazza), un eccellente 15.80 nel getto del peso (primato personale e quasi 1 metro di margine sulla seconda) ed un 23. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Anna Hall ipoteca l'oro nell'eptathlon ai Mondiali, Sveva Gerevini è 17ma dopo quattro prove

