Anm, al giubileo giustizia con i foulard cuciti dai detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Tempo di lettura: < 1 minuto Oltre mille foulard, realizzati nella sartoria del carcere di Santa Maria Capua Vetere, sono stati acquistati dall’Associazione nazionale magistrati e saranno indossati dai magistrati e dai loro familiari che domani parteciperanno al giubileo degli operatori di giustizia. A consegnarli nella sede dell’Anm è stata la direttrice dell’istituto, Donatella Rotundo, in un incontro con Gaspare Sturzo, presidente della commissione Legalità dell’Associazione. “ Questa scelta è un messaggio di speranza nell’anno del giubileo”, sottolinea Sturzo. Per la direttrice del carcere si tratta di “ un ponte tra chi amministra la giustizia e la legge e chi spera nella legge e nella giustizia come opportunità di cambiamento e rinascita”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
