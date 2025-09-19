Anm al giubileo giustizia con i foulard cuciti dai detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere

Anteprima24.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Oltre mille foulard, realizzati nella sartoria del carcere di Santa Maria Capua Vetere, sono stati acquistati dall’Associazione nazionale magistrati e saranno indossati dai magistrati e dai loro familiari che domani parteciperanno al giubileo degli operatori di giustizia. A consegnarli nella sede dell’Anm è stata la direttrice dell’istituto, Donatella Rotundo, in un incontro con Gaspare Sturzo, presidente della commissione Legalità dell’Associazione. “ Questa scelta è un messaggio di speranza nell’anno del giubileo”, sottolinea Sturzo. Per la direttrice del carcere si tratta di “ un ponte tra chi amministra la giustizia e la legge e chi spera nella legge e nella giustizia come opportunità di cambiamento e rinascita”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

anm al giubileo giustizia con i foulard cuciti dai detenuti del carcere di santa maria capua vetere

© Anteprima24.it - Anm, al giubileo giustizia con i foulard cuciti dai detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere

In questa notizia si parla di: giubileo - giustizia

Giubileo dei Giovani, Papa Leone XIV: “Cercate la giustizia per costruire un mondo migliore”

Giubileo dei giovani, Papa Leone XIV a un milione di ragazzi: "Giustizia e amicizia per un mondo più umano"

Giubileo dei giovani: un milione alla veglia col Papa a Tor Vergata. “Cercate verità e giustizia”

Anm, al giubileo giustizia con i foulard cuciti dai detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Giustizia, è scontro tra Musumeci e l'Anm: “Magistratura politicizzata, pm killer”, “Parole gravi” - “La magistratura è politicizzata, è sotto gli occhi di tutti”: Nello Musumeci durissimo contro la Magistratura e l’Anm risponde. Riporta iltempo.it

Giustizia, Parodi (ANM) a Nordio: "Difendere i valori in cui si crede giustifica qualunque rischio" - "Rispetto l'opinione del ministro, ma credo che difendere i valori in cui si crede giustifichi qualunque tipo di rischio in nome proprio delle garanzie per i cittadini". Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Anm Giubileo Giustizia Foulard