Angri ritrovato il furgone per disabili di Marilina e Antonio

Salernotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il furgone di Marilina e Antonio, rubato la scorsa notte ad Angri, è stato recuperato a San Giorgio a Cremano. A comunicarlo, sui social, è direttamente il sindaco Cosimo Ferraioli: “La mobilitazione di tutta Angri ha funzionato. Il post condiviso centinaia di volte, le segnalazioni, la visione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: angri - ritrovato

Furto del furgone a fratelli musicisti disabili: ritrovato il mezzo dopo l’appello sindaco di Angri; Ritrovato il furgone rubato ai due fratelli disabili ad Angri, era a San Giorgio a Cremano; Angri festeggia, ritrovato il furgone di Marilina e Antonio.

angri ritrovato furgone disabiliRitrovato il furgone rubato ai due fratelli disabili ad Angri, era a San Giorgio a Cremano - Buone notizie per Marilina e Antonio Di Lauro, il loro furgone, rubato la notte scorsa ad Angri dove i due fratelli vivono, è stato recuperato a San Giorgio a Cremano in provincia ... Lo riporta ilmattino.it

angri ritrovato furgone disabiliFurto del furgone a fratelli musicisti disabili: ritrovato il mezzo dopo l’appello sindaco di Angri - Marilina e Antonio Di Lauro, fratelli disabili e musicisti per passione di Angri, conosciuti anche per il loro impegno nel sociale, sono stati vittime, ancora una volta, di un furto che lascia la ... Come scrive napoli.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Angri Ritrovato Furgone Disabili