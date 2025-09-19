Angri ritrovato il furgone per disabili di Marilina e Antonio

Il furgone di Marilina e Antonio, rubato la scorsa notte ad Angri, è stato recuperato a San Giorgio a Cremano. A comunicarlo, sui social, è direttamente il sindaco Cosimo Ferraioli: “La mobilitazione di tutta Angri ha funzionato. Il post condiviso centinaia di volte, le segnalazioni, la visione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

