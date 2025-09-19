Angelo Brotto morto nella sua Malga Cason Vecio Il 62enne stava male ma voleva stare qui luogo che aveva ricostruito e amava

Ilgazzettino.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BORSO (TREVISO) - Se ne va uno degli ultimi malgari autentici del Grappa: Angelo Brotto, 62 anni, detto "Selva" dagli amici, è mancato ieri all'alba per un arresto cardiaco a. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

angelo brotto morto nella sua malga cason vecio il 62enne stava male ma voleva stare qui luogo che aveva ricostruito e amava

© Ilgazzettino.it - Angelo Brotto, morto nella sua Malga Cason Vecio. Il 62enne «stava male ma voleva stare qui, luogo che aveva ricostruito e amava»

In questa notizia si parla di: angelo - brotto

Angelo Brotto, morto nella sua Malga Cason Vecio. Il 62enne «stava male ma voleva stare qui, luogo che aveva ricostruito e amava»; Incidente a Treviso, la mamma di Barbara Brotto morta nello schianto: “Auguro ai due ragazzi di farcela”.

angelo brotto morto suaAngelo Brotto, morto nella sua Malga Cason Vecio. Il 62enne «stava male ma voleva stare qui, luogo che aveva ricostruito e amava» - Se ne va uno degli ultimi malgari autentici del Grappa: Angelo Brotto, 62 anni, detto "Selva" dagli amici, è mancato ieri all'alba per un arresto cardiaco ... Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Angelo Brotto Morto Sua