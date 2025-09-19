Andy Diaz | Dovevo chiudere in bellezza però ho perso Non ho giustificazioni
Andy Diaz si classifica al sesto posto nella finale del salto triplo maschile dei Mondiali senior 2025 di atletica leggera in corso a Tokyo, in Giappone: il cubano naturalizzato italiano, presentatosi all’ultimo atto non in perfette condizioni fisiche, chiude con 17.19 quale miglior misura. A fine gara l’azzurro si è soffermato ai microfoni di Rai 2 HD. Diaz non cerca alibi per le sue condizioni fisiche: “ Dovevo chiudere in bellezza, però ho perso, non ho giustificazioni. Fa male, ma immagino che tanti altri sono riusciti anche a prendere la medaglia, quindi adesso prendo una pausa, una settimana per riposare “. 🔗 Leggi su Oasport.it
