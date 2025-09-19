Andy Diaz si classifica al sesto posto nella finale del salto triplo maschile dei Mondiali senior 2025 di atletica leggera in corso a Tokyo, in Giappone: il cubano naturalizzato italiano, presentatosi all’ultimo atto non in perfette condizioni fisiche, chiude con 17.19 quale miglior misura. A fine gara l’azzurro si è soffermato ai microfoni di Rai 2 HD. Diaz non cerca alibi per le sue condizioni fisiche: “ Dovevo chiudere in bellezza, però ho perso, non ho giustificazioni. Fa male, ma immagino che tanti altri sono riusciti anche a prendere la medaglia, quindi adesso prendo una pausa, una settimana per riposare “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andy Diaz: “Dovevo chiudere in bellezza, però ho perso. Non ho giustificazioni”