Andy Diaz | Dovevo chiudere in bellezza però ho perso Non ho giustificazioni

Oasport.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andy Diaz si classifica al sesto posto nella finale del salto triplo maschile dei Mondiali senior 2025 di atletica leggera in corso a Tokyo, in Giappone: il cubano naturalizzato italiano, presentatosi all’ultimo atto non in perfette condizioni fisiche, chiude con 17.19 quale miglior misura. A fine gara l’azzurro si è soffermato ai microfoni di Rai 2 HD. Diaz non cerca alibi per le sue condizioni fisiche: “ Dovevo chiudere in bellezza, però ho perso, non ho giustificazioni. Fa male, ma immagino che tanti altri sono riusciti anche a prendere la medaglia, quindi adesso prendo una pausa, una settimana per riposare “. 🔗 Leggi su Oasport.it

