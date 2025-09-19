Andy Diaz condizionato da problemi fisici Anche il record italiano non sarebbe bastato per l’oro
L’Italia è salita per la prima volta nella storia sul podio mondiale outdoor nel salto triplo maschile, ma il protagonista dell’impresa non è stato quello più atteso alla vigilia. Andrea Dallavalle si è inventato infatti la miglior prestazione della carriera sulla pedana di Tokyo, decollando a 17.64 metri proprio all’ultimo tentativo utile e conquistando un clamoroso argento iridato. Il 25enne piacentino ha preso le veci di Andy Diaz, regalando al movimento azzurro la sesta medaglia dei Mondiali (record nazionale eguagliato) quando mancano ancora due giornate al termine della manifestazione. L’exploit di Dallavalle ha compensato a conti fatti la battuta d’arresto dell’italo-cubano, che non è andato oltre un deludente sesto posto con un 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
