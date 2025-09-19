Andy Diaz | A 25 anni a Cuba mi consideravano già vecchio
L’atleta azzurro del salto triplo Andy Diaz ha rilasciato un’intervista al Messaggero prima della sua finale ai Mondiali di atletica di Tokyo, che si terrà oggi dalle 13:50. . Che Andy vedremo oggi? «Quello di sempre. Io sono nato pronto». Quattro anni fa a Tokyo fece una scelta che cambiò la sua vita: «Avevo avvisato mamma che non sarei tornato più a Cuba. Perciò a Tokyo 2021 non gareggiai. Avevo già deciso il mio futuro e c’era l’Italia. Chiamai su Instagram Fabrizio Donato e gli chiesi aiuto perché non avevo niente. E volevo comunque fare atletica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: andy - diaz
Atletica, Andy Diaz faro azzurro in Diamond League a Montecarlo. Presenti anche Carmassi e Folorunso
Andy Diaz torna in gara: sindrome alle spalle, rilancio in Diamond League
Andy Diaz torna in gara a Montecarlo: cast stellare in Diamond League con Duplantis e la sfida Lyles-Tebogo
Andy Diaz sfida gli ‘ex-connazionali’ in una finale del triplo senza padrone - - X Vai su X
L'Italia punta su Andy Diaz e Andrea Dallavalle nella settima giornata del Mondiale di atletica a Tokyo. i due triplisti azzurri possono puntare in alto e regalarsi un sogno. In gara anche Eloisa Coiro negli 800 e Sveva Gerevini nell'eptathlon. Gran finale con 400 Vai su Facebook
Andy Diaz: «Italia, la mia scelta giusta. Per Cuba ero già vecchio»; Chi è il cubano Andy Diaz: gareggerà per l'Italia ai Mondiali di atletica; Andy Diaz: L'addio a Cuba per diventare campione in Italia. Ai Mondiali di atletica sono l'uomo da battere.
Andy Diaz: «A 25 anni a Cuba mi consideravano già vecchio» - L'atleta del salto triplo Andy Diaz ha rilasciato un'intervista al Messaggero prima della sua finale ai Mondiali di Tokyo, che si terrà oggi. Scrive ilnapolista.it
Chi è il cubano Andy Diaz: gareggerà per l’Italia ai Mondiali di atletica - Arrivato da Cuba per inseguire il sogno di diventare campione, ora si prepara al Mondiale di Tokyo. Segnala ildigitale.it