Andy Diaz | A 25 anni a Cuba mi consideravano già vecchio

L’atleta azzurro del salto triplo Andy Diaz ha rilasciato un’intervista al Messaggero prima della sua finale ai Mondiali di atletica di Tokyo, che si terrà oggi dalle 13:50. . Che Andy vedremo oggi? «Quello di sempre. Io sono nato pronto». Quattro anni fa a Tokyo fece una scelta che cambiò la sua vita: «Avevo avvisato mamma che non sarei tornato più a Cuba. Perciò a Tokyo 2021 non gareggiai. Avevo già deciso il mio futuro e c’era l’Italia. Chiamai su Instagram Fabrizio Donato e gli chiesi aiuto perché non avevo niente. E volevo comunque fare atletica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

