È in pista con il centrodestra di Francesco Acquaroli. Cosa rivendica Andrea Putzu dopo i primi cinque anni da consigliere regionale? "Sono orgoglioso, intanto, di aver mantenuto la promessa di non dimenticare i cittadini e le amministrazioni locali, di aver ascoltato la gente e incontrato migliaia di persone in questi anni. Non abbiamo aumentato la pressione fiscale, lasciando inalterate le imposte di competenza regionale come bollo, ticket sanitario e Irpef". Che cosa sta raccontando ai fermani in questa campagna elettorale? "Rivendico il programma infrastrutturale ambizioso: abbiamo elaborato il piano Marche 2032 che sarà la stella polare del nostro lavoro anche nel prossimo quinquennio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andrea Putzu: "Un fermano in giunta, sfida infrastrutture"