Andrea Purgatori responsabilità civili anche per le strutture sanitarie e l’assicurazione
Nuovo capitolo giudiziario sul caso della morte di Andrea Purgatori, il giornalista scomparso nel luglio del 2023 a Roma. Il gup della Capitale ha infatti autorizzato la citazione come responsabili civili di due cliniche private presso le quali il giornalista era in cura, oltre a una compagnia assicurativa. La decisione è arrivata nel corso dell’udienza preliminare che vede indagati quattro medici . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: andrea - purgatori
Dario Argento vince il Premio SIAE Andrea Purgatori alla Carriera 2025
Giornate degli Autori 2025: Dario Argento insignito del Premio alla Carriera intitolato ad Andrea Purgatori
Giornate degli Autori 2025 | Il Premio SIAE Andrea Purgatori alla Carriera va a Dario Argento
Da Zar a Zar” è il titolo del quarto appuntamento di “Atantide – Storie di uomini e di Mondi”, il programma condotto da Andrea Purgatori, in onda questa sera alle 21.10. Da Nicola II a Vladimir Putin, la puntata sarà dedicata al centenario della Rivoluzione Russ Vai su Facebook
In occasione della 82ma edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il regista ha ricevuto il Premio SIAE Andrea Purgatori alla carriera. - X Vai su X
Morte Purgatori, cliniche citate come responsabili civili - Il gup di Roma ha dato il via libera alla citazione come responsabili civili delle due cliniche dove era in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Secondo ansa.it
Morte Purgatori, cliniche e assicurazione citate come responsabili civili - Il gup di Roma ammette la costituzione dei familiari e rinvia il processo a febbraio con quattro medici indagati per omicidio colposo ... Scrive rainews.it