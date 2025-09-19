Andrea Purgatori responsabilità civili anche per le strutture sanitarie e l’assicurazione

Nuovo capitolo giudiziario sul caso della morte di Andrea Purgatori, il giornalista scomparso nel luglio del 2023 a Roma. Il gup della Capitale ha infatti autorizzato la citazione come responsabili civili di due cliniche private presso le quali il giornalista era in cura, oltre a una compagnia assicurativa. La decisione è arrivata nel corso dell’udienza preliminare che vede indagati quattro medici . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

