Andrea Purgatori due cliniche rischiano il processo | citate come responsabili civili della morte

Mentre la famiglia di Andrea Purgatori si costituisce parte civile, due cliniche potrebbero finire a processo per la morte del giornalista. Il giudice per l’udienza preliminare di Roma ha autorizzato la citazione in giudizio, in qualità di responsabili civili, delle due strutture sanitarie dove Purgatori era stato ricoverato prima del suo decesso, risalente a luglio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Andrea Purgatori, due cliniche rischiano il processo: citate come responsabili civili della morte

In questa notizia si parla di: andrea - purgatori

Dario Argento vince il Premio SIAE Andrea Purgatori alla Carriera 2025

Giornate degli Autori 2025: Dario Argento insignito del Premio alla Carriera intitolato ad Andrea Purgatori

Giornate degli Autori 2025 | Il Premio SIAE Andrea Purgatori alla Carriera va a Dario Argento

Morte Andrea Purgatori, due cliniche citate come responsabili civili https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/19/news/andrea_purgatori_morto_cliniche_responsabili_civili-424856969/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Da Zar a Zar” è il titolo del quarto appuntamento di “Atantide – Storie di uomini e di Mondi”, il programma condotto da Andrea Purgatori, in onda questa sera alle 21.10. Da Nicola II a Vladimir Putin, la puntata sarà dedicata al centenario della Rivoluzione Russ Vai su Facebook

Morte Andrea Purgatori, cliniche e assicurazione citati come responsabili civili; Morte Andrea Purgatori, due cliniche citate come responsabili civili; Morte di Andrea Purgatori: due cliniche e un’assicurazione citate come responsabili civili.

Morte di Andrea Purgatori, cliniche e assicurazione citate come responsabili civili - di Roma ha autorizzato la citazione in giudizio, in qualità di responsabili civili, delle due strutture sanitarie dove Andrea Purgatori era stato ricoverato ... fanpage.it scrive

Morte Andrea Purgatori, la famiglia è parte civile: rischiano il processo anche due cliniche - A processo rischiano di andare anche due cliniche in cui il giornalista è stato visitato. Scrive msn.com