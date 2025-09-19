Andrea Purgatori due cliniche rischiano il processo | citate come responsabili civili della morte

Mentre la famiglia di Andrea Purgatori si costituisce parte civile, due cliniche potrebbero finire a processo per la morte del giornalista. Il giudice per l’udienza preliminare di Roma ha autorizzato la citazione in giudizio, in qualità di responsabili civili, delle due strutture sanitarie dove Purgatori era stato ricoverato prima del suo decesso, risalente a luglio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

