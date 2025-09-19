Andrea Preti e Venus Williams sposi a Ischia i dettagli del sì

L'attore e la tennista fanno coppia da poco più di un anno e stanno per diventare marito e moglie: in programma una cerimonia da sogno con vista sul Golfo di Napoli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

