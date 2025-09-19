Andrea Preti e Venus Williams sposi a Ischia i dettagli del sì

Tgcom24.mediaset.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attore e la tennista fanno coppia da poco più di un anno e stanno per diventare marito e moglie: in programma una cerimonia da sogno con vista sul Golfo di Napoli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

andrea preti e venus williams sposi a ischia i dettagli del s236

© Tgcom24.mediaset.it - Andrea Preti e Venus Williams sposi a Ischia, i dettagli del sì

In questa notizia si parla di: andrea - preti

Venus Williams conferma: “Andrea Preti è il mio fidanzato”

“Il mio fidanzato Andrea Preti è qui a Washington e mi ha incoraggiata a continuare a giocare”: Venus Williams annuncia il fidanzamento

Venus Williams e Andrea Preti stanno insieme, la tennista: “Mi ha spinto lui a continuare a giocare”

Andrea Preti sposa Venus Williams, l'amore con Flavia Pennetta, la rottura con Claudia Gerini, i reality e la chat con Serena: «Mi sa...; Venus Williams, matrimonio a Ischia con l’attore italiano Andrea Preti; Venus Williams e Andrea Preti, matrimonio a Ischia.

andrea preti venus williamsAndrea Preti sposa Venus Williams, l'amore con Flavia Pennetta, la rottura con Claudia Gerini, i reality e la chat con Serena: «Mi sa che piaci a mia sorella» - Andrea Preti e Venus Williams si promettono amore eterno nella bellissima cornice di Ischia. Riporta quotidianodipuglia.it

andrea preti venus williamsDove si sposano Andrea Preti e Venus Williams: le foto della location del matrimonio a Ischia - Hanno deciso di celebrare il matrimonio sull’isola di Ischia, per la precisione a Faro Punta Imperatore, una esclusiva ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Andrea Preti Venus Williams