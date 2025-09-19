Andrea Dallavalle supera Fabrizio Donato! Scalata nella classifica italiana all-time il record di Andy Diaz…

Andrea Dallavalle ha conquistato la medaglia d’argento nel salto triplo ai Mondiali 2025 di atletica, grazie allo spettacolare balzo da 17.64 metri firmato all’ultimo tentativo. Il volo planare sulla pedana di Tokyo gli aveva permesso di issarsi al comando della gara, ma poi ha dovuto purtroppo subire il sorpasso dello scatenato portoghese Pedro Pichardo, capace di inventarsi una stoccata da 17.91 metri (miglior prestazione mondiale stagionale). Il 25enne piacentino ha migliorato di 28 centimetri il proprio personale (17.36 durante l’ultimo inverno in sala, ad Ancona) e ha scalato le liste italiane di sempre nel salto triplo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Andrea Dallavalle supera Fabrizio Donato! Scalata nella classifica italiana all-time, il record di Andy Diaz…

Andrea Dallavalle: “L’obiettivo era passare con il minimo sforzo. In finale sarà una guerra”

Mondiali di atletica, Andrea Dallavalle vince un argento straordinario nel salto triplo

DECOLLO D’ARGENTO! Un mastodontico Andrea Dallavalle si inchina solo al fuoriclasse Pichardo ai Mondiali. Diaz limitato dal fisico

Chi è Andrea Dallavalle, il nuovo campione del salto triplo: cancellata la beffa del 2022 - Che Andrea Dallavalle fosse un validissimo atleta e che disponesse di un talento non completamente espresso era chiaro a tutti, che potesse essere un ... Riporta oasport.it