Andrea Dallavalle | Ho fatto all-in Ho sperato nell’oro ma Pichardo ha sempre una cartuccia…

Andrea Dallavalle ha conquistato la medaglia d’oro nel salto triplo ai Mondiali 2025 di atletica e ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni federali: “ Non riesco a esprimerlo a parole, è qualcosa di inimmaginabile. Un salto che conteneva tutto il lavoro e le batoste degli ultimi anni. Ho fatto all-in e mi ha premiato”. Il 25enne piacentino si è portato al comando dopo il volo da 17.64 metri firmato all’ultimo tentativo, ma poi ha subito il sorpasso del portoghese Pedro Pichardo (17.91): “ Quando ho visto che era primo ho pensavo ‘o hanno sbagliato a misurare o ho fatto qualcosa di grande io’, per fortuna era la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it
