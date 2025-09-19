Andrea Dallavalle beffato all’ultimo salto argento per l’azzurro nel triplo a Tokyo Male Andy Diaz | il flop da favorito

Una gara giocata su filo dei centimetri fino all’ultimo respiro. Mentre Andy Diaz è costretto a guardare dal basso il podio della finale di salto triplo, la “sua” gara, a sorpresa è Andrea Dallavalle a timbrare il cartellino per l’ennesima medaglia della spedizione italiana. L’atleta piacentino si porta a casa un’argento a tratti insperato ma che, dopo un sesto salto da sogno, non può che lasciargli un po’ di amaro in bocca. La delusione di Andy Diaz. Una gara impastata, quasi bloccata, quella dell’italo-cubano che veniva da una stagione di successi inanellati uno dopo l’altro, dall’oro iridato indoor a Nanchino a quello europeo di Apeldoorn. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: andrea - dallavalle

Andrea Dallavalle: “L’obiettivo era passare con il minimo sforzo. In finale sarà una guerra”

Mondiali di atletica, Andrea Dallavalle vince un argento straordinario nel salto triplo

DECOLLO D’ARGENTO! Un mastodontico Andrea Dallavalle si inchina solo al fuoriclasse Pichardo ai Mondiali. Diaz limitato dal fisico

Andrea Dallavalle vince la medaglia d’argento nel salto triplo ai mondiali di atletica leggera in corso di svolgimento a Tokyo. Il 25enne emiliano salta 17,64 all’ultimo tentativo arrendendosi solo al portoghese Pedro Pichardo, trionfatore con 17,91. Bronzo al cu Vai su Facebook

IL SALTO DELLA VITA DI DALLAVALLE! Andrea stampa un 17.64 pazzesco e si prende l'argento mondiale all'ultimo tentativo! Solo Pichardo, sempre all'ultima chance, ripassa in vantaggio con 17.91! Tanti applausi per lui #WorldAthleticsChamps - X Vai su X

Andrea Dallavalle ha vinto l’argento nel salto triplo, la sesta medaglia italiana ai Mondiali di atletica - Andrea Dallavalle ha vinto la medaglia d’argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica leggera che si stanno svolgendo a Tokyo, in Giappone: è la sesta medaglia dell’Italia in questa edizione, la t ... ilpost.it scrive

Atletica, salto triplo d'argento per Andrea Dallavalle ai Mondiali di Tokyo - Andrea Dallavalle è medaglia d’argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica, con la misura di 17 metri e 64. Lo riporta gds.it