Andrea Dallavalle beffato all’ultimo salto argento per l’azzurro nel triplo a Tokyo Male Andy Diaz | il flop da favorito

Open.online | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una gara giocata su filo dei centimetri fino allultimo respiro. Mentre Andy Diaz è costretto a guardare dal basso il podio della finale di salto triplo, la “sua” gara, a sorpresa è Andrea Dallavalle a timbrare il cartellino per l’ennesima medaglia della spedizione italiana. L’atleta piacentino si porta a casa un’argento a tratti insperato ma che, dopo un sesto salto da sogno, non può che lasciargli un po’ di amaro in bocca. La delusione di Andy Diaz. Una gara impastata, quasi bloccata, quella dell’italo-cubano che veniva da una stagione di successi inanellati uno dopo l’altro, dall’oro iridato indoor a Nanchino a quello europeo di Apeldoorn. 🔗 Leggi su Open.online

