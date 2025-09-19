Andrea Dallavalle | Argento mondiale? Pensavo avessero sbagliato a misurare

Miracolo a Tokyo: nel triplo tutti gli occhi erano puntati su Andy Diaz, dominatore stagionale e campione del mondo indoor. E invece, a sorprendere tutti è stato Andrea Dallavalle, che con un salto spettacolare conquista l’argento al termine di una finale pazzesca, decisa solo all’ultima prova. Ai microfoni della Federazione Italiana di Atletica Leggera, il fresco vicecampione ha raccontato: "Un’emozione incredibile. Quando ho visto la misura non ci credevo, ero convinto che fosse nullo o che ci fosse stato un errore". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

