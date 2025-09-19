Andrea Dallavalle argento mondiale capolavoro nel salto triplo | il selfie con Berrettini Pichardo esagera

Record personale e medaglia d’argento nel triplo per l’Italia a Tokyo. L’urlo liberatorio, il grande sogno e finalmente la medaglia al collo con tanto di selfie celebrativo. L’Italia dell’atletica continua a brillare ai Mondiali di Tokyo. Dopo il trionfo di Mattia Furlani nel salto in lungo, è arrivato un altro risultato straordinario: Andrea Dallavalle ha conquistato la medaglia d’argento nel salto triplo con un balzo da 17,64 metri (+1.5), suo nuovo record personale. Il 25enne piacentino delle Fiamme Gialle si è migliorato nell’ultimo salto della finale, prendendo la testa della classifica prima di essere superato solo dal fuoriclasse portoghese Pedro Pichardo, oro con 17,91 (+0. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Andrea Dallavalle, argento mondiale capolavoro nel salto triplo: il selfie con Berrettini, Pichardo esagera

