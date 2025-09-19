Ancora sole e caldo estivo nel weekend domenica torna il maltempo | le previsioni di Sottocorona
Previsto bel tempo e caldo estivo nel fine settimana di sabato 20 settembre. Anche se, a partire da domenica 21, la situazione è destinata gradualmente a cambiare. A dirlo a Fanpage.it è Paolo Sottocorona, meteorologo e divulgatore scientifico. Le previsioni meteo per il weekend. 🔗 Leggi su Fanpage.it
