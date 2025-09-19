Ancora in rianimazione il bambino caduto ieri a Genova

AGI - È ricoverato in rianimazione, all'Istituto pediatrico Giannina Gaslini, il bimbo di 7 anni precipitato ieri dal terrazzino della scuola De Amicis di Voltri, nel ponente genovese. Il piccolo è in condizioni gravi, ma stabili con prognosi riservata. Necessita di supporto ventilatorio meccanico e monitoraggio intensivo delle funzioni vitali. Il bimbo frequenta un istituto comprensivo che accoglie diversi bambini che hanno necessita' di un particolare sostegno educativo e assistenziale, ma ieri il suo maestro era malato, quindi assente. Per capire le circostanze della caduta, sono in corso le indagini della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Ancora in rianimazione il bambino caduto ieri a Genova

In questa notizia si parla di: rianimazione - bambino

Puglia: morti in mare una 19enne e un 66enne, un 76enne in spiaggia. Un altro bambino in rianimazione Ieri giornata terribile fra Ugento, Torre Lapillo, Torre Canne e Porto Cesareo

Intossicazione con i tacos alla festa di paese, 4 in Rianimazione: gravissimo un bambino

Bambino di 4 anni ricoverato in rianimazione per un colpo di calore in Sardegna, era nell'auto dei genitori

Il bambino ha fatto un volo di circa tre metri: le sue condizioni sono gravissime, è in rianimazione. - facebook.com Vai su Facebook

Bimbo di 7 anni precipita dalla finestra di una scuola, ricoverato d'urgenza in Rianimazione: è grave; VIDEO | Bambino cade dalla finestra della scuola: è gravissimo; Bimbo caduto dal balcone in Rianimazione per politrauma.

Bimbo di 7 anni caduto dal balcone della scuola a Genova, le condizioni restano critiche ma stabili - Bimbo di 7 anni caduto dal balcone della scuola a Genova, le condizioni restano critiche ma stabili secondo il bollettino del Gaslini ... Da italpress.com

Genova, bambino cade dalla finestra della scuola: è grave - A chiamare i soccorsi è stata una passante che ha assistito alla scena ed è stata ricoverata in stato di choc. Scrive tg24.sky.it