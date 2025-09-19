Ancora in gravi condizioni il bimbo di 7 anni precipitato da un terrazzino a Genova | proseguono le indagini

Ancora gravi ma stabili le condizioni del bimbo di 7 anni precipitato dal terrazzino della scuola De Amicis di Voltri, a Genova. È ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Gaslini, la prognosi resta riservata. Intanto, proseguono le indagini per fare chiarezza sull'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

