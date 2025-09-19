Ancora armi a Israele da un porto italiano stavolta Ravenna blocca tutto Ma il governo si chiama fuori

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il porto di Ravenna blocca container di esplosivi diretti a Israele su pressione di istituzioni locali e portuali, mentre il governo Meloni si dichiara estraneo alla vicenda, alimentando contraddizioni sulle forniture militari. Intanto la mobilitazione dei lavoratori portuali si estende in tutta Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: armi - israele

Da dove vengono, come viaggiano e chi rifornisce di armi Israele?

Corte Gb respinge ricorso delle ong su stop armi a Israele

Armi a Tel Aviv passando per la Lombardia: l’Italia esporta componenti militari a Israele eludendo i controlli

Armi dirette in Israele con il trucco. Ravenna insorge: non si passa; Al porto di Ravenna non hanno fatto partire due container di esplosivi diretti in Israele; Ancora armi a Israele da un porto italiano, stavolta Ravenna blocca tutto. Ma il governo si chiama fuori.

armi israele porto italianoAncora armi a Israele da un porto italiano, stavolta Ravenna blocca tutto. Ma il governo si chiama fuori - Il porto di Ravenna blocca container di esplosivi diretti a Israele su pressione di istituzioni locali e portuali, mentre il governo Meloni si dichiara ... Segnala fanpage.it

armi israele porto italianoCosa si sa del carico di armi destinato a Israele, ma bloccato al porto di Ravenna - La decisione del porto di Ravenna segue settimane di proteste contro il transito di armi; ma il governo italiano adotta una posizione ambigua su Israele ... Riporta wired.it

Cerca Video su questo argomento: Armi Israele Porto Italiano