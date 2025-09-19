Ancora armi a Israele da un porto italiano stavolta Ravenna blocca tutto Ma il governo si chiama fuori
Il porto di Ravenna blocca container di esplosivi diretti a Israele su pressione di istituzioni locali e portuali, mentre il governo Meloni si dichiara estraneo alla vicenda, alimentando contraddizioni sulle forniture militari. Intanto la mobilitazione dei lavoratori portuali si estende in tutta Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: armi - israele
Da dove vengono, come viaggiano e chi rifornisce di armi Israele?
Corte Gb respinge ricorso delle ong su stop armi a Israele
Armi a Tel Aviv passando per la Lombardia: l’Italia esporta componenti militari a Israele eludendo i controlli
L’Italia ha sospeso l’export di armi verso Israele. Vero. Ma i rapporti commerciali tra Roma e Tel Aviv non si sono fermati: anzi, continuano su più fronti. E sentite cosa diceva Tajani... L'inchiesta esclusiva di Carlo Marsilli. - X Vai su X
Ospitare soldati dell’IDF e inviare armi a Israele significa essere complici! Alessandra Maiorino Stefano Patuanelli Vai su Facebook
Armi dirette in Israele con il trucco. Ravenna insorge: non si passa; Al porto di Ravenna non hanno fatto partire due container di esplosivi diretti in Israele; Ancora armi a Israele da un porto italiano, stavolta Ravenna blocca tutto. Ma il governo si chiama fuori.
Ancora armi a Israele da un porto italiano, stavolta Ravenna blocca tutto. Ma il governo si chiama fuori - Il porto di Ravenna blocca container di esplosivi diretti a Israele su pressione di istituzioni locali e portuali, mentre il governo Meloni si dichiara ... Segnala fanpage.it
Cosa si sa del carico di armi destinato a Israele, ma bloccato al porto di Ravenna - La decisione del porto di Ravenna segue settimane di proteste contro il transito di armi; ma il governo italiano adotta una posizione ambigua su Israele ... Riporta wired.it