Ancona uomo trovato morto in un garage a Loreto | ipotesi omicidio 

Lapresse.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato trovato morto in un garage di via Altotting a Loreto (Ancona), cittadina di 13mila abitanti. Il corpo senza vita, come apprende LaPresse, era riverso a terra in una pozza di sangue. Non si esclude possa trattarsi di un omicidio. Ad accorgersene il proprietario del garage che non ha legami con la vittima.  La vittima. Si tratta di un uomo di 50 anni di cui ancora non state rese note le generalità. Sempre a quanto apprende LaPresse da fonti sul posto si era trasferito a Loreto con la famiglia alcuni anni fa. Le indagini .  In via Altotting sono arrivati i carabinieri di Ancona e Loreto, i sanitari e il medico legale che nel primo pomeriggio hanno effettuato i rilievi del caso e posto il cadavere sotto sequestro per ulteriori indagini e procedere con l’incarico per l’esame autoptico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ancona uomo trovato morto in un garage a loreto ipotesi omicidio160

© Lapresse.it - Ancona, uomo trovato morto in un garage a Loreto: ipotesi omicidio 

In questa notizia si parla di: ancona - uomo

Ancona, rompe il braccialetto e fugge da casa: lo stalker dell?avvocata non si trova. Caccia all'uomo

Incendio in centro ad Ancona: notato un uomo sospetto

Choc tra Ancona e Falconara: Uomo trovato con una freccia conficcata in testa

Loreto, orrore in un garage di via Altotting: uomo trovato morto in una pozza di sangue con un sacchetto in testa; Trovato morto in una pozza di sangue a Loreto: ipotesi omicidio; Uomo trovato morto in garage in una pozza di sangue: è giallo. Ipotesi omicidio.

ancona uomo trovato mortoAncona, uomo trovato morto in un garage a Loreto: ipotesi omicidio - Un uomo è stato trovato morto in un garage di via Altotting a Loreto (Ancona), cittadina di 13mila abitanti. Si legge su lapresse.it

ancona uomo trovato mortoAncona, uomo trovato morto in una pozza di sangue: le prime ipotesi - Drammatico ritrovamento in provincia di Ancona, a Loreto: uomo trovato morto in un garage di un palazzo in via Altotting. Secondo notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Ancona Uomo Trovato Morto