Ancona uomo trovato morto in un garage a Loreto | ipotesi omicidio 

Un uomo è stato trovato morto in un garage di via Altotting a Loreto (Ancona), cittadina di 13mila abitanti. Il corpo senza vita, come apprende LaPresse, era riverso a terra in una pozza di sangue. Non si esclude possa trattarsi di un omicidio. Ad accorgersene il proprietario del garage che non ha legami con la vittima. La vittima. Si tratta di un uomo di 50 anni di cui ancora non state rese note le generalità. Sempre a quanto apprende LaPresse da fonti sul posto si era trasferito a Loreto con la famiglia alcuni anni fa. Le indagini . In via Altotting sono arrivati i carabinieri di Ancona e Loreto, i sanitari e il medico legale che nel primo pomeriggio hanno effettuato i rilievi del caso e posto il cadavere sotto sequestro per ulteriori indagini e procedere con l’incarico per l’esame autoptico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

