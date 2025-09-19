Ancona uomo trovato morto in un garage a Loreto | ipotesi omicidio
Un uomo è stato trovato morto in un garage di via Altotting a Loreto (Ancona), cittadina di 13mila abitanti. Il corpo senza vita, come apprende LaPresse, era riverso a terra in una pozza di sangue. Non si esclude possa trattarsi di un omicidio. Ad accorgersene il proprietario del garage che non ha legami con la vittima. La vittima. Si tratta di un uomo di 50 anni di cui ancora non state rese note le generalità. Sempre a quanto apprende LaPresse da fonti sul posto si era trasferito a Loreto con la famiglia alcuni anni fa. Le indagini . In via Altotting sono arrivati i carabinieri di Ancona e Loreto, i sanitari e il medico legale che nel primo pomeriggio hanno effettuato i rilievi del caso e posto il cadavere sotto sequestro per ulteriori indagini e procedere con l’incarico per l’esame autoptico. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: ancona - uomo
Ancona, rompe il braccialetto e fugge da casa: lo stalker dell?avvocata non si trova. Caccia all'uomo
Incendio in centro ad Ancona: notato un uomo sospetto
Choc tra Ancona e Falconara: Uomo trovato con una freccia conficcata in testa
L'uomo era a bordo della propria vettura e non si è fermato all'alt degli agenti di polizia. Il fatto in zona Archi ad Ancona Vai su Facebook
#ancona, che paura il centro: novantenne travolge un uomo in monopattino - X Vai su X
Loreto, orrore in un garage di via Altotting: uomo trovato morto in una pozza di sangue con un sacchetto in testa; Trovato morto in una pozza di sangue a Loreto: ipotesi omicidio; Uomo trovato morto in garage in una pozza di sangue: è giallo. Ipotesi omicidio.
Ancona, uomo trovato morto in un garage a Loreto: ipotesi omicidio - Un uomo è stato trovato morto in un garage di via Altotting a Loreto (Ancona), cittadina di 13mila abitanti. Si legge su lapresse.it
Ancona, uomo trovato morto in una pozza di sangue: le prime ipotesi - Drammatico ritrovamento in provincia di Ancona, a Loreto: uomo trovato morto in un garage di un palazzo in via Altotting. Secondo notizie.it