Anche l’Ungheria vuole designare Antifa come organizzazione terroristica
Proprio come intendono fare gli Stati Uniti di Donald Trump, anche l’ Ungheria di Viktor Orban designerà ufficialmente Antifa come organizzazione terroristica. Lo ha annunciato il portavoce del premier magiaro, Zoltan Kovacs, spiegando che su X che «membri di Antifa, come Ilaria Salis (taggata, ndr ), sono arrivati in Ungheria, hanno attaccato persone pacifiche per strada, per poi diventare eurodeputati e ora impartire lezioni al Paese da Bruxelles». BREAKING! @PMViktorOrban: Antifa is a terrorist organization! Following @potus @realdonaldtrump ‘s decision, Hungary will officially designate Antifa as a terrorist organization. 🔗 Leggi su Lettera43.it
