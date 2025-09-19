Anche il Municipio Centro Est esporrà la bandiera palestinese | in previsione anche in altri Municipi

La bandiera palestinese sventolerà non solo sugli edifici dei Municipi Centro Ovest e Medio Ponente, ma anche sulla sede del Municipio Centro Est.La decisione è arrivata nel corso del consiglio municipale di ieri, giovedì 18 settembre, quando l'aula ha approvato una mozione proposta da Avs per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it