Anche il ' Draghetto Mangiabene' Arrt porta le corrette abitudini alimentari sui banchi di scuola
Prevenzione, cultura e sport fanno squadra con l’obiettivo di educare alla salute e alla prevenzione fin dalla più giovane età. Nell’ambito del progetto ‘Io gioco d’anticipo’, l’Associazione Romagnola Ricerca Tumori (Arrt) mette a disposizione gratuitamente dal 2009 per le scuole del territorio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
