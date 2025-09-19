Anche gli utenti free di Spotify potranno scegliere quali canzoni ascoltare | come funziona

È una novità che riguarda moltissime persone, ovvero coloro che usano Spotify, il servizio d’ascolto di musica in streaming che in Italia è leader di mercato. Dal 15 settembre, anche chi usa la versione gratuita potrà scegliere i brani da ascoltare. Avete letto bene, niente più riproduzione casuale. Allora qual è la differenza con gli utenti premium? Che c’è un numero limitato di canzoni che si possono scegliere in un’ora. Non solo, c’è anche una nuova funzionalità che si chiama “Condividere e ascoltare” e rende più facile condividere brani o ascoltare brani condivisi sui social. E per gli abbonati Premium? È disponibile l’ascolto delle canzoni in qualità lossless, cioè senza alcun tipo di compressione del file. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

