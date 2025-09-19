Anche gli Italiani fra gli IgNobel con la fisica della cacio e pepe senza grumi

Si tratta dei premi parodia dei Nobel che vengono assegnati ogni anno a studi scientifici stravaganti “che prima fanno ridere e poi fanno pensare”. Premiati anche pipistrelli sbronzi e lucertole amanti della pizza. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Anche gli Italiani fra gli IgNobel con la fisica della cacio e pepe senza grumi

