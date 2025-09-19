Anche a Borgo mangiano fagioli torna a Ronco Scrivia l' evento western all you can eat

Ottava edizione per “Anche a Borgo mangiano fagioli”, l'evento western promosso dal Ricreatorio di Borgo Fornari a Ronco Scrivia. Sabato 27 settembre dalle ore 13 appuntamento al Ricreatorio in via Mazzini 28 per una giornata dedicata ai mitici Bud Spencer e Terence Hill.Tipico menù con salsiccia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

