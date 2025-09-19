Anche a Borgo mangiano fagioli torna a Ronco Scrivia l' evento western all you can eat
Ottava edizione per “Anche a Borgo mangiano fagioli”, l'evento western promosso dal Ricreatorio di Borgo Fornari a Ronco Scrivia. Sabato 27 settembre dalle ore 13 appuntamento al Ricreatorio in via Mazzini 28 per una giornata dedicata ai mitici Bud Spencer e Terence Hill.Tipico menù con salsiccia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: borgo - mangiano
Mangiano alla festa di paese e stanno male: il caso nel borgo toscano e la spiegazione dell’assessore Vai su Facebook
“Anche a Borgo mangiano fagioli”, torna a Ronco Scrivia l'evento western all you can eat; Ronco Scrivia, torna il Borgo Beer Festival, birra artigianale e street food in festa; Anche a Borgo mangiano fagioli 2024 con piatti Western e musica.
Torna l’evento ’Cantine al borgo’ - ‘Cantine al Borgo’, il festival del vino di Monteprandone si terrà da venerdì 20 a domenica 22 giugno, a partire dalle ore 19, tra le vie e le piazze del centro storico. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Il 12, 13, 14 Settembre Borgo diVino in tour torna a Nemi (RM) con una tre-giorni di vino, cibo e musica - Si terrà a Nemi, terrazza panoramica nel cuore dei Castelli Romani, il diciassettesimo dei ventidue appuntamenti di Borgo diVino in tour 2025, il ciclo di eventi dedicato alle ... Si legge su adnkronos.com