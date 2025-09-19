Anastasio Carrà nominato nel Comitato Disciplinare e di Garanzia della Lega

Una giornata da ricordare per Anastasio Carrà, già primo sindaco leghista in Sicilia e oggi deputato alla Camera, che ha annunciato con entusiasmo la sua nomina a membro del Comitato Disciplinare e di Garanzia della Lega.“È per me una giornata indimenticabile – ha scritto Carrà in un post sui. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it