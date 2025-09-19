Amorim a Manchester viene sfottuto sulle fiancate degli autobus | L’unico 3-4-3 che funziona qui è un autobus

La situazione di Amorim a Manchester ha del surreale. Adesso il tecnico dello United viene preso in giro anche sulle fiancate degli autobus. In particolare del bus 343 dove compare la scritta “«L’unico 3-4-3 che funziona a Manchester è un autobus». Ne scrive il Mundo Deportivo: “È il caso degli autobus della città di Manchester che, approfittando della difficile situazione del club, hanno deciso di trarne vantaggio con una pubblicità surreale. ‘ Paddy Power’, nota casa di scommesse inglese, ha infatti preso in giro lo United e Amorim con una campagna.” Amorim preso di mira dalla casa di scommesse inglese Paddy Power Sul fianco di un autobus di Manchester è apparso un messaggio ironico: «L’unico 3-4-3 che funziona a Manchester», chiaro riferimento al modulo utilizzato da Amorim nelle partite e che tanti problemi sta causando alla sua squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

