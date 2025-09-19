Amicizia e sport Baby calciatori crescono
I sorrisi dipinti sui volti di bambini e genitori è la soddisfazione più grande per la società Gavena Giovani, al termine del Camp Football Giovanni Galli. Uno stage gratuito per migliorare la tecnica calcistica senza tralasciare l’aspetto educativo fondato su solidi valori come onestà, educazione, rispetto ma soprattutto amicizia, fondamentali per la formazione della personalità dei ragazzi. A condurre il camp è stato mister Alessandro Galassi, allenatore toscano che vanta importanti collaborazioni con società professionistiche tra le quali Brescia, Fiorentina e Lazio. Ogni pomeriggio di lavoro in campo con i bambini è stato organizzato secondo il metodo "job-rotation", che consente al piccolo calciatore il raggiungimento di miglioramenti in tempi molto brevi, attraverso una combinazione tra tecnica calcistica e nozioni tattiche che tiene conto dei punti di forza di ciascun baby calciatore, curando però allo stesso tempo quelle che sono le sue aree di miglioramento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
