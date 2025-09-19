Amici obesi e Fiao | Bene Gemmato su possibile estensione accesso agonisti Glp-1

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Voglio esprimere profondo apprezzamento per le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, che ha evidenziato la necessità di estendere l'accesso ai farmaci agonisti del Glp-1 anche ai pazienti affetti da obesità". Lo afferma Iris Zani, presidente di Amici obesi e di Fiao (Federazione italiana associazioni obesità). "Le sue parole - sottolinea - rappresentano un importante segnale di attenzione istituzionale verso una patologia cronica e complessa, che colpisce milioni di cittadini e comporta un elevato rischio di sviluppare patologie correlate. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Amici obesi e Fiao: "Bene Gemmato su possibile estensione accesso agonisti Glp-1"

In questa notizia si parla di: amici - obesi

