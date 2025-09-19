Amici obesi e Fiao | Bene Gemmato su possibile estensione accesso agonisti Glp-1

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Voglio esprimere profondo apprezzamento per le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, che ha evidenziato la necessità di estendere l'accesso ai farmaci agonisti del Glp-1 anche ai pazienti affetti da obesità". Lo afferma Iris Za. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Amici obesi e Fiao: "Bene Gemmato su possibile estensione accesso agonisti Glp-1"

In questa notizia si parla di: amici - obesi

Amici obesi e Fiao: "Bene Gemmato su possibile estensione accesso agonisti Glp-1"

Amici obesi e Fiao: “Bene Gemmato su possibile estensione accesso agonisti Glp-1” - X Vai su X

Amici obesi e Fiao: Bene Gemmato su possibile estensione accesso agonisti Glp-1; Amici obesi e Fiao: 'Bene Gemmato su possibile estensione accesso agonisti Glp - 1'; Formula 1, oggi prove libere del Gp Azerbaigian: orari e dove vederle in tv.

Amici obesi e Fiao: "Bene Gemmato su possibile estensione accesso agonisti Glp-1" - 'Le sue parole rappresentano un importante segnale di attenzione istituzionale verso una patologia cronica e complessa' ... Da msn.com