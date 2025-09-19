Amici ex allievo si sposa | la proposta e chi è la futura moglie
Cristian Lo Presti, storico ex allievo di Amici di Maria De Filippi, ha annunciato sui social di aver fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna. A raccontarlo sono stati proprio i due innamorati con una gallery di immagini su Instagram che ha fatto subito il giro del web. “Us, forevermore”, hanno scritto in didascalia, confermando l’inizio ufficiale dei preparativi per le nozze. Andiamo a scoprire chi è lei e quali sono le sue origini. Amici: la bellissima proposta di matrimonio. Cristian Lo Presti e Yousra Mohsen hanno scelto la via più tenera per dare la notizia: una serie di foto intime e romantiche pubblicate sui rispettivi profili Instagram. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
