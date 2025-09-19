Amiche come Balene Pivetti torna alla fiction | Sessantenni alla riscossa

Adriana amava le balene, le studiava, aveva creato un’associazione in loro difesa e diceva che sono animali molto forti, resistenti, e che, se hanno condiviso esperienze importanti, restano amiche per tutta la vita. Evelina e Milla non si parlano più da dieci anni ma si incontrano di nuovo al funerale di Adriana, insieme alla quale, ai tempi dell’università, formavano un terzetto inseparabile. Evelina e Milla sono rispettivamente Veronica Pivetti e Carla Signoris, protagoniste di Balene – Amiche per sempre, regia di Alessandro Casale, girato tra Ancona e il Conero, una serie in quattro puntante in onda su Raiuno da domenica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Amiche come “Balene“. Pivetti torna alla fiction: "Sessantenni alla riscossa"

In questa notizia si parla di: amiche - balene

Balene - Amiche per sempre, cosa sappiamo sulla serie con Veronica Pivetti e Carla Signoris

Balene amiche per sempre: guida completa su queste meraviglie dei mari

Su Rai 1 la nuova fiction “Balene – Amiche per sempre”: ecco quando, trama e cast

BALENE – amiche per sempre ?Dal 21 settembre h. 21:30 @RaiUno Evelina e Mila, amiche dall’università, formavano con Adriana un trio indivisibile ma da un decennio non si frequentano più. Hanno ormai due vite antitetiche: l'una borghese, l’altra sco - X Vai su X

C'è la data, si parte il 21 settembre https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/fiction-serie/balene-amiche-per-sempre-su-rai-1-la-trama-come-e-morta-adriana - facebook.com Vai su Facebook

Amiche come “Balene“. Pivetti torna alla fiction: Sessantenni alla riscossa; Arriva Balene, un dramedy brillante con Veronica Pivetti e Carla Signoris; Veronica Pivetti e Carla Signoris, donne opposte ma amiche per sempre in «Balene» e nella vita: «Dopo i 60 anni si rinasce».

Amiche come “Balene“. Pivetti torna alla fiction: "Sessantenni alla riscossa" - Evelina e Milla sono rispettivamente Veronica Pivetti e Carla Signoris, protagoniste di Balene – Amiche per sempre ... quotidiano.net scrive

Balene - Amiche per sempre: la nuova serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti dal 21 settembre su Rai 1 - Amiche per sempre, una serie che racconta l'amore e l'amicizia tra donne a sessant'anni, in onda su Ra1 dal 21 settembre. Scrive comingsoon.it