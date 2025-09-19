Amaseno | ad applaudire la sublime esibizione della Fanfara della Polizia di Stato anche il Questore dott Caruso Stanislao

Frosinonetoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, in Piazza XI Febbraio ad Amaseno, si è esibita la Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Massimiliano Profili, la cui performance è stata applauditissima dal numeroso pubblico presente, tra cui il Questore della Provincia di Frosinone, dott. Caruso Stanislao ed. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

