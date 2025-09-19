Amanda Seyfried chiarisce la sua frase su Charlie Kirk | È stata decontestualizzata

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amanda Seyfried è tornata a parlare di Charlie Kirk, dopo essere stata attaccata per un commento lasciato sotto un post in cui si parlava dell'attivista politico assassinato. L'attrice ha sottolineato come le sue parole siano state decontestualizzate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: amanda - seyfried

Amanda Seyfried rivela di aver sostenuto sei provini per Wicked

Amanda Seyfried: sei provini per Wicked svelati dall’attrice

Wicked, Amanda Seyfried ha sostenuto sei provini per Glinda, ma ha vinto Ariana Grande

Amanda Seyfried chiarisce la sua frase su Charlie Kirk: È stata decontestualizzata; Valerio Mastandrea ha insultato Paolo Ruffini? Finalmente l'attore chiarisce!; Mona Fastvold racconta gli Shakers in “The Testament of Ann Lee”.

amanda seyfried chiarisce suaAmanda Seyfried chiarisce la sua frase su Charlie Kirk: “È stata decontestualizzata” - Amanda Seyfried è tornata a parlare di Charlie Kirk, dopo essere stata attaccata per un commento lasciato sotto un post in cui si parlava dell'attivista ... Secondo fanpage.it

Amanda Seyfried chiarisce il commento virale su Charlie Kirk: “Era pieno di odio” - L'attrice Amanda Seyfried non si è tirata indietro nel condividere la sua opinione su Charlie Kirk, l'attivista politico assassinato a 31 anni. Si legge su cinematographe.it

Cerca Video su questo argomento: Amanda Seyfried Chiarisce Sua