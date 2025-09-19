Alzheimer una rete di memoria condivisa al Centro Caritas di Avellino
Oggi, al Centro Diurno per Anziani della Caritas di Avellino, si è svolto un incontro dedicato alla memoria, in vista della Giornata mondiale dell’Alzheimer. Un’occasione che non si è limitata a misurare capacità cognitive, ma che ha dato spazio al racconto, all’attenzione reciproca, al confronto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: alzheimer - rete
Alzheimer Day, la rete della memoria: visite gratuite
Oltre un milione di italiani soffrono di Alzheimer e la malattia è in aumento. Il direttore di geriatria dell’Ospedale Moscati ci parla dell’importanza della diagnosi precoce e del ruolo della famiglia. “Necessario rafforzare la rete medici-familiari-centri diurni”. #Alzh Vai su Facebook
Alzheimer, una rete di memoria condivisa al Centro Caritas di Avellino; All'Aurelio al via agli incontri per il benessere delle persone con disturbi cognitivi; Mostra al Parlascio. Inclusione sulle mura.
Giornata mondiale dell’Alzheimer: Asl AT rafforza la collaborazione con le realtà del territorio - Dai Centri Disturbi Cognitivi ai “Caffè Alzheimer”, fino alle Palestre della Memoria: cresce la rete di assistenza e prevenzione in vista dell’apertura del Centro Diurno ad Asti nel 2026 ... Segnala lavocediasti.it
Alzheimer, da Aima consulti psicologici per famiglie malati - Una rete di psicologi pronti a offrire 10 ore di colloqui alle famiglie dei pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer e da altre demenze degenerative. Si legge su ansa.it