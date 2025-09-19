Alzheimer Panchine della Speranza arrivano anche in Trentino

Tutto pronto per l’inaugurazione del progetto “Panchine della Speranza” che, in occasione del Mese mondiale dell’Alzheimer, è stato realizzato anche nel comune di Castello Tesino. Come riportato su IlCinque, si tratta dell’installazione di alcune panchine arancioni, ognuna delle quali riporta una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: alzheimer - panchine

Centro Clinico Caleidos - Servizio Diurno Alzheimer | Teramo Vai su Facebook

Alzheimer, “Panchine della Speranza” arrivano anche nelle nostre valli.

Alzheimer, “Panchine della Speranza” arrivano anche in Trentino - Le prime “Panchine della Speranza” di Castello Tesino saranno inaugurate domenica 21 settembre alle 11 ai giardini di via Dante, nel centro storico del paese. Secondo trentotoday.it

Una panchina per dire a chi ha svanito la memoria: "Sei ancora una persona" - In occasione del 21 settembre, Giornata mondiale Alzheimer (a cui Famiglia Cristaina in edicola ha dedicato la copertina e un ampio articolo sul numero in edicola) raccontiamo l'iniziativa che sarà in ... Segnala famigliacristiana.it