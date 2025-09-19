Alunno costretto a rimanere seduto tutto il giorno con gli abiti intrisi di urina | preside va a processo
È accusata di “non aver consentito al personale scolastico di ricevere un’adeguata formazione specifica sull’utilizzo del deambulatore, limitando così la capacità di movimento dell’allievo, costringendolo a rimanere seduto tutto il giorno, e di non aver vigilato sull’igiene a scuola del minore (rinvenuto con gli abiti intrisi di urina), facendolo vivere in condizioni insopportabili”. Così, scrive La Stampa, Barbara Floris, dirigente scolastica dell’istituto Salvemini di Torino è a processo con l’ accusa di maltrattamenti ai danni di un alunno affetto da una grave patologia. I fatti risalgono all’anno 2021-2022: alla preside vengono contestate una serie di omissioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: alunno - costretto
TORRESI IN ESILIO La storia dell'Hockey Fortitudo costretto ad emigrare a Roma per giocare il proprio campionato - facebook.com Vai su Facebook
Alunno disabile umiliato in classe: «Costretto a stare tutto il giorno sulla sedia con gli abiti sporchi di urina». A processo la preside; In sedia a rotelle tutto il giorno con gli abiti sporchi di urina, preside a processo per maltrattamenti su un alunno disabile: «Avevo chiesto aiuto all'Asl; Costretto sulla sedia per tutto il giorno con gli abiti intrisi di urina, l'umiliazione dell'alunno disabile.
Alunno disabile umiliato in classe: «Costretto a stare tutto il giorno sulla sedia con gli abiti sporchi di urina». A processo la preside - Un alunno disabile costretto a restare tutto il giorno sulla sedia, con gli abiti sporchi di urina. Scrive msn.com