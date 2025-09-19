È accusata di “non aver consentito al personale scolastico di ricevere un’adeguata formazione specifica sull’utilizzo del deambulatore, limitando così la capacità di movimento dell’allievo, costringendolo a rimanere seduto tutto il giorno, e di non aver vigilato sull’igiene a scuola del minore (rinvenuto con gli abiti intrisi di urina), facendolo vivere in condizioni insopportabili”. Così, scrive La Stampa, Barbara Floris, dirigente scolastica dell’istituto Salvemini di Torino è a processo con l’ accusa di maltrattamenti ai danni di un alunno affetto da una grave patologia. I fatti risalgono all’anno 2021-2022: alla preside vengono contestate una serie di omissioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Alunno costretto a rimanere seduto tutto il giorno con gli abiti intrisi di urina”: preside va a processo