Alunno costretto a rimanere seduto con i vestiti sporchi di urina La preside | Alla scuola nessun supporto
È finita a processo con l'accusa di maltrattamenti la dirigente di una scuola media di Torino in relazione al caso di uno studente affetto da una grave patologia al quale non sarebbe stato fornito il necessario supporto.Per vari mesi sarebbero mancati professionisti per affiancare il ragazzo che. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: alunno - costretto
“Alunno costretto a rimanere seduto tutto il giorno con gli abiti intrisi di urina”: preside va a processo
Armi alla mano, i rapinatori hanno costretto l'uomo a scendere e inginocchiarsi per poi scappare a bordo della sua auto Vai su Facebook
“Alunno costretto a rimanere seduto tutto il giorno con gli abiti intrisi di urina”: preside va a…; Alunno costretto a rimanere seduto con i vestiti sporchi di urina. La preside: Alla scuola nessun supporto; Alunno disabile umiliato in classe: «Costretto a stare tutto il giorno sulla sedia con gli abiti sporchi di urina». A processo la preside.
“Alunno costretto a rimanere seduto tutto il giorno con gli abiti intrisi di urina”: preside va a processo - La dirigente scolastica di Torino accusata di maltrattamenti per non aver garantito assistenza e formazione per un alunno con grave patologia ... Segnala ilfattoquotidiano.it
Orrore a scuola, bimbo costretto sulla sedia tutta la mattina si fa pipì addosso. Preside a processo - Scopri la vicenda di un alunno disabile e le accuse di maltrattamenti contro la dirigente della scuola. Si legge su piudonna.it