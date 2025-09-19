Alunno cade dal secondo piano della scuola condizioni ancora gravi

Un bambino di sette anni rimane ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Gaslini di Genova dopo la caduta dal terrazzino di una scuola primaria, avvenuta nella mattinata del 18 settembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Una tavola da disegno cade sulla testa di una studentessa, la docente non si accorge dell’incidente. 13 anni dopo l’incidente, la Corte d’Appello ribalta tutto: “La scuola deve vigilare anche quando l’alunno si fa male da solo”

alunno cade secondo pianoCade dal secondo piano a scuola. Grave un bambino di sette anni - Un bambino di sette anni è in gravissime condizioni dopo essere caduto dal secondo piano di una scuola di Genova (nella foto). quotidiano.net scrive

alunno cade secondo pianoDramma a scuola a Genova, bimbo di sette anni cade dal secondo piano: lotta tra la vita e la morte - Dalle prime informazioni il bimbo sarebbe caduto dal cornicione di uno dei due grossi terrazzi del secondo piano, per cause ancora in fase di accertamento. Come scrive primocanale.it

