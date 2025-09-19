Altro schianto nell’incrocio contestato a San Biagio I residenti | Adesso servono interventi urgenti
Ennesimo incidente stradale a San Biagio di Osimo nel pericoloso incrocio tra le vie D’Ancona, Montegallo e Colle San Biagio l’altro ieri. Stavolta a finire a terra e poi in ambulanza al pronto soccorso è stato un motociclista della zona. "Siamo molto preoccupati per chi come noi attraversa quell’incrocio tutti i giorni - spiegano i coordinatori del comitato - stiamo riprendendo gli incontri istituzionali per sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’incrocio e per cercare di aumentare il numero di iscritti al gruppo Whatsapp dedicato che è già arrivato a quasi 300 membri. Dopo le elezioni regionali indiremo anche la prima assemblea pubblica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
